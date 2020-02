Wozzeck est un soldat au caractère inquiet hanté par des visions de mort et d'apocalypse et soumis aux expériences d'un docteur mal intentionné qui le méprise. Marie, qui a eu un enfant de Wozzeck sans passer par l'union sacrée du mariage, s'éloigne de lui à cause de ses hallucinations lugubres et se laisse séduire sans peine par le Tambour-Major, au grand dam du pauvre soldat malmené. Wozzeck cet opéra d'Alban Berg en direct du Met était interprété par Peter Mattei sous la direction musical de Yannick Nézé Séguin.