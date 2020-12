On y est ! les souliers sous le sapin, en musique et tout ira bien ^^

Un p’tit nouveau pour entamer cette 882 ème émission : le groupe MANIGALE, qui nous vient de Normandie, et nous présente son 1 er album : LES VACHES , album qui réunit NADEGE QUEUNIET, accordéon, RIVO RALISON, contrebasse et STEPHANE DEVINEAU, guitare/violon . On vous propose d’écouter et de danser sur 2 titres : une scottish impaire, LOVLOV et une valse : VALSE DE SAIRE, inspirée par la quiétude du VAL DE SAIRE, en Cotentin.

Direction la Bretagne avec notre ami JEAN-CHARLES GUICHEN et son dernier album solo BRAZ LIVE enregistré en live pendant son passage à l’Espace Bretagne lors du Festival Interceltique de Lorient en 2019 : en solo mais avec l’énergie d’une douzaine de musiciens, pour faire danser tous les gens présents ce jour là !

Restons en famille avec le groupe ARVEST et leur dernier album (2018) DILIAMM ( libre, qui n’a pas de lien) pour un laridé de Kervignac : NOZIOù DILDAR « Plein de monde dans ma tête, et personne à côté, personne sur le chemin, j’ai égaré la clé, celle du bonheur, où est elle cachée ? dans les landes de mon beau pays …. «

Saut de puce au Québec : les copains de ZIGUE et leur album HIVERNAGES (2019) : joyeux trio , CLAUDE et AIME METHE et DANA WHITTLE . Ils nous embarquent dans : LA GRANDE GIGUE PAS SIMPLE . trad. Quebecois

Groupe emblématique qu'est MEC LIR, ILE DE MAN , avec leur tout dernier album LIVEWIRE tout juste sorti ! Ecoutons les pour un nouveau lorceau qui déménage "" : FLASHBACK

On voyage vers l’Ecosse pour retrouver le très bon groupe PEATBOG FAERIES et un de leurs albums : DUST (2011) , avec ABHAINN A’NATHAIR . Morceau inspiré d’une légende « The river of snakes » , tirée du livre de OTTA SWIRE, « L’île de SKYE et ses légendes ». Cela ce passait à ORBOST, et c’est tout près du studio d’enregistrement des PEATBOG .

On reste avec un des musicins du groupe ARVEST : YANN RAOUL et son album NOEL EN BRETAGNE, NOZ AN NEDELEG (2011) (nuit de Noël) : " Aucune autre nuit en Bretagne ne comporte autant de mystères que celle de Noël. Les légendes et croyances populaires qui s’y rapportent ont pour l’essentiel une origine celtique . " Ecoutons KANOMP « Le pays tout entier est en sommeil sous son ciel étoilé,la bruyère et le genêt sont gelés, la cheminée fume . Noël est arrivé, chantons tous ensemble … »

Un des Bagadoù bretons de 1 ère catégorie et pas des moindres …. LE BAGAD DE CAP CAVAL et son album TAN DE’I ! (allons y ! ) VANNES-COMPOSTELLE , pour un laridé /muñeiras : " Ou la rencontre de danses emblématiques de Basse-Bretagne et de Galice . Tel un alchimiste dans son laboratoire, l’ensemble musical expérimente : évolution dans les tempi, variations dans le pas . Moments de liberté " Sonnez !

Continuons à danser avec le groupe TITOM : issu de leur album KEN HA KEN (2016) , en piste pour un andro grâce à : THOMAS LOTOUT, JEAN-CHRISTOPHE BOCCOU, RAPHAEL CHEVALIER, GAETAN GRANDJEAN, STEPHANE DE VITO et YANNIG ALORY « La tradition, c’est la transmission du feu et non l’adoration des cendres » G. MALHER

Album LA KOMPLET’ de nos copains SONERIEN DU pour finir tranquillement cette émissions … Ecoutons ODOPOMO : « Une chanson à boire qui glorifie le pommeau, un produit local (mélange de jus de pomme et de lambig) LOUIS PERON est un bouilleur de cru ambulant plus connu en pays Bigouden sous le nom de LOIEZ LAMBIC . Avec étonnement nous avons remarqué que très souvent près d’un alambic ce trouvait une chapelle, une fontaine ou un lieu-dit appelé St PHILIBERT : ce qui faisait dire à certaines mauvaises langues que ce Saint devait sûrement aimer ce breuvage ! «

