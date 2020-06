Hey ! Aprés plusieurs semaines de rediffusions pour cause COVID-19, c'est le grand retour de Talents d'ici sur les ondes des radios associatives de Lorraine ! Et pour l'occasion, on vous a gardé au chaud l'émission initialement prévue début avril, avec le duo YATRAA ! Formé d'Adrien (Bléni) et d'Yvain (Republika Von Tastika), les deux multi-instrumentistes parcourent le monde et ses musiques traditionnelles qu'ils agrémentent d'une subtile pointe d'électro...



[émission enregistrée le 15 mars 2020 à la veille du confinement]