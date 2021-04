YATRAA (rediffusion)

Hey ! Aprés plusieurs semaines de rediffusions pour cause COVID-19, c'est le grand retour de Talents d'ici sur les ondes des radios associatives de Lorraine ! Et pour l'occasion, on vous a gardé au chaud l'émission initialement prévue début avril, avec le duo YATRAA ! Formé d'Adrien (Bléni) et d'Yvain (Republika Von Taztika), les deux multi-instrumentistes parcourent le monde et ses musiques traditionnelles qu'ils agrémentent d'une subtile pointe d'électro...

On les retrouve tous les deux en interview et en live avec David Meynard dans Talents d'ici !



[émission enregistrée le 15 mars 2020 à la veille du confinement]