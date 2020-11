YellowStraps + Lylac

YellowStraps, c’est le duo des frères Yvan et Alban Murenzi. Considéré à juste titre comme l’un des projets urbains les plus talentueux de Belgique

Le projet Yellockdown est le résultat direct de cette période à laquelle nous avons tous été soumis, de mars à mai / juin 2020.

Le résultat est un projet de 13 pistes, avec 16 fonctionnalités du monde entier.



Lylac est le projet solo d'Amaury Massion. Tous les morceaux écrits et composés par Lylac sont autant d'ambiances sonores imprégnées de ses voyages ...

il nous présente et chante un morceau en live de son nouvel album "I'm the stranger" dans "la vie d'artiste"