Zoom sur les Musicales de Gadagne

Dans leurs voeux adressés aux artistes et spectateurs fidèles des Musicales de Gadagne, les organisateurs, Alain Simon et Jean-Marc Granet Bouffartigue réclamaient le soutien du public en demandant d'honorer de sa présence les concerts programmés, dans la mesure où ils étaient maintenus.

Hélas, nous sommes entrés par les temps qui courent dans une aggravation de la situation sanitaire et elle n'offre aucune visibilité quant à la reprise des activités culturelles.

C'est pourquoi, nous avons tenus à conserver le lien en tant que moyen de diffusion de l'actualité musicale avec cette association qui fait vivre la musique depuis cinq saisons et dont nous suivons l'activité de près avec la plus grande attention pour la faire partager aux auditeurs.