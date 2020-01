Musulmans de France : retrouver la confiance

Un enquête sur les musulmans de France

"Nous, Français musulmans". C'est le titre du documentaire, dont le premier volet - "Du public à l'intime" - est diffusé ce mardi 14 janvier à 20h50 sur Arte. Un documentaire qui nous montre, sondage Ipsos à l'appui, que la majorité des musulmans en France sont avant tout des citoyens attachés aux valeurs de la République.

"Islam, musulman, islamiste... Depuis quelques années ces mots occupent les débats et laissent à penser que les Français musulmans seraient tiraillés entre une identité religieuse et leur adhésion aux valeurs de la République, entre l'islam et la France." Ainsi commence le documentaire de Romain Icard, qui tente de répondre à la question : qu'en pensent les intéressés ?

La religion musulmane objet de crispations

En raison de revendications identitaires qui reviennent régulièrement autour du port du voile dans l’espace public, du relais de discours radicalisés qui se répandent dans des quartiers défavorisés de nos banlieues, sans parler des attentats terroristes qui instrumentalisent la religion musulmane, l’Islam et ceux qui s’en réclament, sont en quelque sorte sommés de s’expliquer. Depuis plusieurs mois en effet la question de la présence de l’islam en France génère des crispations.



Mieux comprendre l'islam de France

La communauté musulmane représente aujourd’hui 7,5 % de la population française. Au-delà des polémiques, sans occulter ce qui fâche, tentons d’en savoir plus sur ces musulmans de France confrontés à des défis majeurs au sein d’une société de plus en plus fracturée.