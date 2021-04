Nathalie Gayou autrice du Berry

Nathalie Gayou est une autrice berrichonne aux multiples facettes. Elle se laisse tenter par tout : romans fantastiques, grimoires, livres de recettes, ou encore des contes pour enfants et même des chansons pour des comédies musicales !



Elle puise son inspiration dans son jardin et sa terre natale : le Berry. Récemment, cette romancière prolifique publiait deux albums pour sensibiliser les plus jeunes à la protection de la planète. Portait au micro d'Angélique Moreau.