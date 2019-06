Naviguez pavillons grands ouverts dans l’ « Apéro Solaro Concert »

-"Franco Ciccio" : le créateur du concept et créateur de l’association « Franco Foly » mais également du groupe : « Me and my uncle »

- "Robi"Iacuzzo : Le Batelier et co-organisateur

SOLIS Metz bateau solaire-Bateaux SOLIS Mettensis

SOLIS Metz bateau solaire-Bateaux SOLIS Mettensis

http://www.metz-bateau-solaire.com

-"Alan Abdul" : Saxophoniste et Egérie du monde de la nuit à Metz, s'orient vers un univers plus Jazzy...

- Vendredi 31 mai 2019 de 18h30 à 20h

Apéro Solaro Concert #2 : Alan Abdul Tarif: 20 euros

Quai des Régates, 57000 Metz rdv 18h à l' embarcadère.

Une balade en bateau solaire à la découverte de Metz au fil de l'eau ; un concert acoustique intimiste ; un ptit verre apéro et beaucoup de convivialité et simplicité ...

Une deuxième édition exceptionnelle avec Monsieur Alan Abdul au Sax pour la plus Jazzy des ballades…

Attention : cliquer sur " participer " ne fait pas office d inscription ! Osez le mp !! ;-)

Beaucoup des apéros sont déjà complets mais il y a encore quelques places pour : Le Vendredi 20 Juin 18h30Apéro Solaro Concert #5: Michele Fragapane Chanson son traditionelle Sicilienne