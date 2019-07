C'est l'histoire d'un rencontre, la petite blanchette apprentie journaliste et le vieux noir expert en arts martiaux, la jeune femme qui ne connait rien a la vie et le vieillard proche de la mort, la vie lisse et opulente de la montagne noire et celle du Morne Dédé, avec son passé politique, ses luttes et ses morts.

Anne Battandier reçoit Swann Rougier libraire a la librairie l'Hirondaine a firminy qui nous propose aujourd'hui "Ne m'appelle pas capitaine" de lyonel Trouillot, paru chez Actes Sud en aout dernier.