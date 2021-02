Au programme :

- Twitch supprime l'emote PogChamp

- Riot et Bungie s'associent pour lutter contre la triche

- D&D sort son 1er donjon accessible en fauteuil roulant

- New Pokemon Snap trouve sa date de sortie

- Minecraft Earth et les serveurs de Shadow of Mordor ferment leurs portes

- le langage Isu a été décrypté

- le quartier Nintendo d'Universal Studio Japan subit les affres du COVID-19

- Hogwart's Legacy est repoussé