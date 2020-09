« Figurez vous qu’elle était debout leur ville , absolument droite , New York c’est une ville debout !

On en avait déjà vu des villes bien sur , et des belles encore .

Mais chez nous , n’est-ce pas , elles sont couchées les villes , au bord de la mer ou sur sur les fleuves ,

elles s’allongent sur le paysage , elles attendent le voyageur , tandis que celle là , l’américaine , elle se

tassait pas , elle se tenait bien raide , là , raide à faire peur