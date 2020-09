NFF - Devenir parent, une obligation

Écoutez le professeur Armand Lequeux, gynécologue, sexologue et auteur, au micro de l’asbl Couples et Familles. Qu’est-ce que l’injonction à être parent ? Lorsqu’il n’y a pas de désir d’enfant, la contraception définitive apparaît-elle comme une solution ? Et qu’en est-il des couples où l’envie de fonder une famille n’est pas partagée par les deux partenaires ? Autant de questions posées dans le dossier 133 des Nouvelles Feuilles Familiales, intitulé « Devenir parent, une obligation ? » (paru fin septembre 2020).