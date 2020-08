NFF - La famille et les animaux

Quelle est la place de l’animal dans la famille ? Est-il un membre de la famille à part entière ? Dans cette émission consacrée au dossier 132 des Nouvelles Feuilles Familiales, deux aspects de la relation entre l’animal et la famille sont abordés : l’animal comme partenaire de l’éducation et l’animal-thérapeute. Une interview de Violette Soyez, animatrice et rédactrice au sein de l’asbl Couples et Familles et récemment formée en zoothérapie.