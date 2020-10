NFF - Les animaux dans une société en transition

La famille et les animaux (Dossier NFF 132)



Joseph Pirson, philosophe et sociologue, revient sur quelques éléments de réflexion développés dans le dossier n° 132 des Nouvelles Feuilles Familiales, « La famille et les animaux » : les animaux sont des acteurs d’une société en transition, à la fois économique et sociale, mais ils sont également des « portes d’entrée » vers une éducation plus large à l’environnement, à la responsabilité et au respect d’autrui.