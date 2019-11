NFF - Solidarité à deux vitesses / 3

Jean Hinnekens, pilier des éditions Feuilles Familiales et de l’asbl Couples et Familles, revient sur le dossier du mois de juin 2019, « Solidarités à deux vitesses » (n°128). On parle origines de la solidarité et de la sécurité sociale, dangers de l’individualisme et capacité d’action de tout un chacun.