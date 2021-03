Nicole Croisille, l'interprète de “Téléphone-moi”, âgée de 83 ans, fait partie de ceux qu'on nomme avec admiration les artistes complets, de ces perles rares qui ont, tout au long de leur existence, exploré toute la gamme de leurs talents… Nicole Croisille a en effet commencé sa carrière sur les pointes à l'Opéra de Paris, expérimenté l'art du geste avec le mime Marceau, enchanté les scènes de la capitale et fait vibrer les clubs américains en chantant de sa voix puissante et chaude, et joué au théâtre, au cinéma et à la télévision…

Daniel Pelot lui consacre ce Mini récital.