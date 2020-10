Nina et Igor Pollet, une harmonie fraternelle

Igor et Nina Pollet sont frère et soeur. Nés l'un et l'autre à Lille, il semble que leur vocation les ait rejoints dès le berceau : lorsqu'on a un père violoniste et une mère pianiste, tous deux travaillant à l'Orchestre national de Lille, on est nécessairement bercé par le son des instruments. Igor a donc choisi le violon, comme son père. Il suit à Gand les cours d'un professeur remarquable mais exigeant, Lila Umnova. Il travaille ensuite avec l'orchestre de chambre d'Amsterdam. Nina a préféré la voie des concours, où elle cumule les prix comme d'autres les jouets. Leur complicité, leur enthousiasme, leur amour de la musique sont un pur bonheur pour l'auditeur. C'est tout cela qu'ils ont tenté de communiquer sur DiapasonS.