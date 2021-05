Nina prépare l'arrivée du bébé

La vétérinaire du parc animalier et d'attractions Le PAL prépare un éventuel traitement contre l'herpès du jeune éléphant. En effet, Rosemary moigno, sait combien cette affection peut être fatale chez les jeunes individus. Trois mois avant la naissance prévue début juin, les soigneurs effectuent des prélèvements sanguins sur Nina afin de transfuser, le plus rapidement possible son plasma en cas d'apparition d'herpès sur le nouveau né ou le grand frère Tom.