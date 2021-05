Au programme :

- 30 000 Cyberpunk 2077 ont été remboursés

- Humble Bundle plafonne les dons à la charité

- Jeff Kaplan quitte Blizzard

- The Great Ace Attorney sort en anglais

- Nintendo s'associe à FujiFilm et lance une exposition de fossiles Pokémon

- Extremely OK Games dévoile leur prochain jeu après le chef d’œuvre Céleste