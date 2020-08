Noces au village, spectacle au théâtre dans les vignes, les 27-28-29 août

Après "La Fabuleuse Histoire de Bérenger Saunière", la Cie Juin 88 mêle à nouveau amateurs et professionnels, et s'empare des histoires de mariage, de la fête, du bonheur, de la famille réunie mais aussi de l’imprévisible, des disputes, des vieilles rancœurs … comme qui dirait, de la matière vivante qui se rencontre, qui s’apprécie et qui parfois s’auto détruit.

Bientôt 10 ans aussi pour le théâtre dans les vignes, ça se fête et petit aperçu de la riche saison 2020/2021 à venir.

Invitée : Juliette Mahut, chargée des Relations avec les Publics. et de la Communication.