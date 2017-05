NoÃ«lle Herrenschmidt, l'humanitÃ© de ceux qui font nos lois

Ce mardi 23 mai, la liste des candidats officiels aux élections législatives a été publiée par le ministère de l'Intérieur. À 18 heures, vendredi 19 mai, le dépôt des candidatures était clos, permettant officiellement à la campagne de commencer ce lundi 22 mai. Comme une machine bien huilée, de nouveaux parlementaires vont venir en remplacer d'autres pour voter nos lois. Mais que sait-on vraiment de ces institutions? Aquarelliste-reporter, Noëlle Herrenschmidt s’est plongée dans les coulisses de la loi. En 2016, elle a publié "Dans les coulisses de la loi" (éd. La Martinière), fruit de longues années de travail dans les lieux où se fabrique la loi en France.



"Je voudrais que les Français aient une image différente des institutions"

solennité des Lieux de pouvoir

Durant six ans, elle a arpenté Paris, du Sénat à l'Assemblée nationale, en passant par Matignon, le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel... "Les lieux de pouvoir doivent être aussi des lieux de mémoire", écrit Antoine Garapon. De l'hôpital au Vatican, des pèlerinages à Rome aux procès Barbie, Touvier et Papon, Noëlle Herrenschmidt croque les lieux et les moments où l'institutionnel et le solennel côtoient l'intime et l'individuel.



loin du "tous pourris"...

"Je voudrais que les Français aient une image différente des institutions." Loin des polémiques, Noëlle Herrenschmidt nous parle des ces hommes et de ces femmes "sincères" qui ont le goût de l'engagement. Ce qui passionne l'aquarelliste, attentive aux moindres détails, c'est "la double vision de la grandeur et de l'humanité" - "Humanité sans laquelle les lieux les plus somptueux ne m'intéressent pas du tout"