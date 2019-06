"Nos derniers festins" Chantal Pelletier

En 2044 il y a des dromadaires dans le Lubéron, manger du lapin est un crime et on se refile du foie gras sous le comptoir comme le whisky au temps de la prohibition !!

Anne Battandier reçoit Anne Laure Billon, Libraire à la Librairie de Paris à Saint-Etienne qui nous propose aujourd'hui "Nos derniers festins" de Chantal Pelletier paru chez Gallimard, Série Noire

Chantal Pelletier sera présente à la librairie de Paris le 19 Juin à partir de 18H30, où vous pourrez la rencontrer et échanger avec elle autour d'un verre de l'amitié.