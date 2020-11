Nos grandes métropoles à bout de souffle

TOUT EST LIÉ - La chronique TOUT EST LIÉ est à retrouver chaque lundi dans l'émission JE PENSE DONC J'AGIS, proposée par Anne Kerléo et Melchior Gormand.

> En savoir plus

La métropole, c'est la grande ville. Quelle autre grande ville est dans notre imaginaire que Babylone ? Babylone la tentatrice. Babylone qui nous force à consommer alors que dans notre for intérieur nous savons qu’il faut nous dépêcher de ralentir. L’autre image de ville qui pourrait nous venir à l'esprit serait peut-être la "Métropolis" de Fritz Lang, cité tentaculaire, sur deux étages, où les plus riches jouissent de toutes les vertus du travail de ceux d’en-bas alors qu’ils ne voient même pas un arbre.

La moitié de l’humanité vit aujourd’hui en métropole alors qu’anthropologiquement, et chrétiennement, nous venons de la nature. Ce n’est pas sans raison que le mot "paradis" signifie "jardin" en perse ancien. Nous avons été rejetés du jardin d’Éden et plutôt que de vouloir y retourner, nous avons construit ces métropoles… si humaines qu’elles en deviennent inhumaines ! Auditeur citadin, quand pour la dernière fois avez-vous vu un hérisson, ce symbole médiéval de la foi, cet animal si commun, si ordinaire qui deviendra bientôt une relique zoologique ?

La ville en elle-même n’est pas mauvaise : c’est parce que l’homme a créé la cité qu’il s’est civilisé, politisé. Mais en nous coupant de plus en plus de nos racines, en devenant l’incarnation de tout ce qui cloche dans nos vies modernes, la ville redevient Babylone, elle redevient Métropolis. Cette cité terrestre s’étend de plus en plus… mais qu'en est-il de la cité de Dieu promise par saint Augustin ? Qu’en est-il du sentiment de nature que nous avons perdu ?

Aujourd’hui, le modèle métropolitain est à bout de souffle : la moitié des métropoles sont côtières et seront sous l’eau en 2050. Aujourd’hui, l’arbre n’est plus l’olivier de Jérusalem ou le chêne de saint Louis, le sapin de Noël où la famille se réunit, mais un simple moyen de construction. La crise du Covid met les villes et tout un système à l’arrêt : l’argent roi est battu par un pangolin et / ou une chauve-souris (au choix), qui ont du sortir de leurs habitats avec leur virus… C’est bien la déforestation qui, en sortant les animaux du bois, a fait entrer la peste dans nos villes et nous confine dans les minuscules appartements de nos si vastes métropoles. C’est la seconde mais ce ne sera probablement pas la dernière fois.

Aujourd’hui, les métropoles sont enfin l’expression la plus éclatante de la "culture du déchet" les gens n’y sont plus des "exclus" mais des "restes" que l’on entasse dans des bidonvilles dont on ne sait que faire.