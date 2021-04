Notre Société est-elle Nietzschéenne ?

Tous les troisièmes vendredi du mois à 11h00

"On remet l'apéro" est un exercice radio d'atelier philosophique qui fait suite aux "apéros philosophiques" portés par Laurent Desplanques se déroulant eux-aussi mensuellement à l'espace La Savoureuse à Giromagny, au pied du ballon d'Alsace. Il s'agit donc de développer une conversation philosophique avec des invités, en favorisant l'écoute, la qualité de l'argumentation et la remise en cause de soi, dans la bonne humeur.