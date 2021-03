Nous dormirons ensemble d'Aragon

Dans le cadre du 23 ème Printemps des poètes, Claude Fournier lit « Nous dormirons ensemble »

de Louis Aragon, extrait du recueil : .Le Fou d'Elsa (1963)

Puis un court extrait du Lai du chèvrefeuille de Marie de France ( 1160-1210) , la première

femme de lettres en Occident à écrire en langue vulgaire. Elle plonge dans le cycle arthurien et plus

précisément dans la légende de Tristan et Iseut.