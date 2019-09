Nouveau regard sur le Luberon avec des photographies inédites de Willy Ronis.

Le Luberon de Willy Ronis

Chapelle du grand couvent Cavaillon 29 juin- 2 novembre 2019

Photographe de la ville et de la condition ouvrière, Willy Ronis (1910–2009) est l’une des plus grandes figures de la photographie dite

« humaniste ».



Autoportrait, L’Isle-sur-la-Sorgue(Vaucluse), 1978 © Ministère de la Culture,

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, dist.RMN-GP, donation Willy Ronis.

Il découvre le Luberon en 1947 pour s’installer définitivement, en 1972, à L’Isle-sur-la-Sorgue. Pendant toutes ces années, il photographie les paysages de Provence, villes (Cavaillon, Carpentras…) et villages (Gordes, Murs, Bonnieux…), lumières franches, ombres rafraîchissantes et dans une apparente simplicité, la vie quotidienne des Provençaux.



Le peintre André Lhote encadrant la vallée d’Apt, Gordes (Vaucluse), 1947

© Ministère de la Culture, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine,

dist. RMN-GP, donation Willy Ronis.

Le regard « du photographe qui aime l’être humain » comme il se définissait, se pose sur le Luberon : personnage clé de l’histoire de la photographie française, Willy Ronis, attaché à capter fraternellement l’essentiel de la vie quotidienne des gens, y réalisera certains de ses clichés les plus célèbres comme le Nu provençal ou Vincent aéromodéliste pris à Gordes (Vaucluse) dans la maison familiale.



Le nu provençal, Gordes (Vaucluse ),1949 © Ministère de la Culture, Médiathèque de l’Architecture

et du Patrimoine, dist. RMN-GP, donation Willy Ronis.





La sieste, Gordes (Vaucluse), 1949 © Ministère de la Culture,

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, dist. RMN-GP, donation Willy Ronis.



Vincent aéromodéliste, Gordes(Vaucluse), 1952 © Ministère de la Culture,

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, dist.RMN-GP, donation Willy Ronis.

L’exposition « Le Luberon de Willy Ronis » est composée, en partie, de photographies extraites d’albums (plus de 90 000 clichés) qu’il donnait en 1983 à l’État français et de clichés, jamais exposés et jamais publiés, notamment une dizaine pris à Cavaillon dans les années 1950.



Jour de marché, Cavaillon (Vaucluse), 1957 © Ministère de la Culture,

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, dist.RMN-GP, donation Willy Ronis.



Le café de France, L’Isle-sur-la-Sorgue(Vaucluse), 1979

© Ministère de la Culture, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine,

dist.RMN-GP, donation Willy Ronis.



La fougasse et les desserts traditionnels de Noël, Gordes (Vaucluse), 1958

© Ministère de la Culture, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine,

dist.RMN-GP, donation Willy Ronis.



Maubec au pied du Luberon (Vaucluse), 1973 © Ministère de la Culture,

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, dist.RMN-GP, donation Willy Ronis.

La Ville de Cavaillon a fait appel à deux personnalités du monde de la photographie, tous deux amis du photographe : Gérard Uféras, photographe et exécuteur testamentaire de l’œuvre de Willy Ronis et Jean-Claude Gautrand, photographe et historien de la photographie pour assurer le commissariat de l’exposition.

Tous deux étaient en 2018, co-commissaires de l’exposition « Willy Ronis par Willy Ronis », au Pavillon Carré de Baudouin à Paris (20e).

Enfin l’exposition « Le Luberon de Willy Ronis » a été choisie pour faire partie de la programmation satellite des Rencontres de la photographie d’Arles dans le cadre du Grand Arles Express.

C’est dans une exceptionnelle chapelle du 17e siècle dédiée aux expositions temporaires, la chapelle du Grand Couvent, que se tiendra du 29 juin au 2 novembre 2019 cette exposition rendant hommage à Willy Ronis, dix ans aprés sa disparition, dans ce Luberon qu’il aimait tant.



Renseignements : Office de tourisme Luberon Coeur de provence

04.90.71.32.01

www.luberoncoeurdeprovence.com