Nouveau restaurant à Rochefort pour Grégory Coutanceau

Chronique 1 Vivre(s),

Un restaurant s'est installé en juin dernier dans l'Ancien Commissariat à la Marine, lieu d'avitaillement de la marine royale de Louis XIV. D'où dans un clin d'oeil le nom du restaurant. Et c'est Grégory COUTANCEAU qui en a le commandement. Un bâtiment magnifique signé Le Vau et rénové avec une façade en verre pour permettre aux convives de voir et la Charente et le port de plaisance de Rochefort.

Au rez-de-chaussée la salle voutée fait un excellent bar à vins. « Lounge cosy » pour déguster après avoir parcouru les rayons et choisi sa bouteille. Pas moins de 150 références.

Au troisième étage, un « roof », un toit terrasse pour parler français avec jardinet et quelques abeilles. Un café, un thé, des rafraîchissements…

Pour la cuisine, retour aux fondamentaux, comme le souligne le chef, d'abord le feu, la flamme… en l'occurence le charbon de bois notamment pour des grillades. Cela demande une maîtrise et du feu et de la tenue de la pièce à griller. Le savoir-faire s'apprend assez vite soutient Grégory COUTANCEAU. Le retour aux fondamentaux c'est aussi, le respect de la saisonnalité des produits et aussi la préférence pour les cultures raisonnées ou au label totalement bio. C'est encore une volonté très marquée de privilégier la régionalité des produits. Même s'il faut être ouvert à ce que l'Italie ou l'Espagne peuvent proposer, par exemple.

La brigade travaille au vu et au su des convives comme à L'Entracte, un autre restaurant du chef à La Rochelle. Le roman ou le cinéma montrent parfois des brigades au travail et qui sont à feu (et presque à sang) or là rien de cela. Tout s'y passe dans le calme et le geste maîtrisé.

La carte des mets propose comme il se doit en Charente Maritime poissons et coquillages mais aussi des viandes des pâturages d'ici ou d'un peu plus loin.

La salle pas moins de 80 couverts plus une quarantaine en terrasse est lumineuse et vraiment spacieuse mais peut-être encore un peu raide de verre et de béton. Un peu de verdure, certes discrète pour ne pas rompre l'espace devrait assouplir l'ensemble.

Le service y est simple et efficace. La carte des vins remarquable. Pas moins de 250 étiquettes et un étagement des prix de 25 à 150 euros. Ce sont les vins charentais qui ont reçu un beau coup de pouce sur cette carte mais aussi les vins de Mareuil. Et les plus fins bourgognes blancs ou les bordeaux rouges n'y manquent pas. Grégory COUTANCEAU souligne avec fierté que ce ne sont pas les mêmes vins qui sont proposés au restaurant et dans la cave à vins.

Grégory COUTANCEAU offre une belle recette de coques. Voir plus bas.

Chronique 2 Le parcours d'un chef

Le parcours de Grégory COUTANCEAU n'est pas banal. Fils d'un remarquable cuisinier, Richard COUTANCEAU (d'abord l'Hôtel de France et d'Angleterre puis le Richard COUTANCEAU (2 étoiles Michelin) à La Rochelle, Grégory commence par refuser d'entrer dans la carrière. Il commence des études de médecine qu'il abandonne 2 ans après pour faire comme son père.

Il sera élève chez Alain DUCASSE à Paris et Monaco, les DARROZE Villeneuve de Marsan, Michel TROISGROS, Roanne, Frédéric ANTON, Le Pré Catelan, Paris, et le pâtissier Gaston LENÔTRE. Paris, ou encore Christian PARRA, L'Auberge de Galupe à UR, qui fut un brillant créateur de boudin moelleux.

Il est aussi un homme d'affaire qui sait ouvrir des restaurants Les Flots (1997), Le Comptoir des voyages (2001), L'Entracte (2006) à La Rochelle. Il devient un temps le chef du château de Curzay (Vienne), 1 étoile.

Il crée en 2004, son service traiteur : GCCooking à Aytré, et en 2006 une Ecole de cuisine et d'oenologie, La Classe des gourmets.

Il a publié

Au bonheur des Coutanceau, Les Éditions du Phare, 2004

Mes Saveurs d'Asie, Le Cherche Midi, 2005 (ISBN 2-74910-650-8)

Hors Jeux, Les Éditions de l'If, 2007 (ISBN 978-2-914449-34-2)

La Classe des gourmets t 1, Le Cherche Midi, novembre 2010

La Classe des gourmets t 2, Le Cherche Midi, décembre 2011

La Classe des gourmets t 3, Grégory Coutanceau Editions, Octobre 2012

Par ailleurs, Grégory Coutanceau vient de devenir pour 3 saisons consécutives le Traiteur Exclusif du Stade Rochelais ; il délivrera plus de 3500 prestations VIP dans les différents espaces réceptifs du Stade Marcel Deflandre lors de chaque rencontre à domicile.

Poêlée de coques, vin blanc, herbes fraîches et coeur de laitue

pour 4 personnes :

1,2 kg de coques

60 g de beurre

1 oignon

1 échalote

100 g de vin blanc sec (igp Charentais Sauvignon)

10 g de cerfeuil

10 g de persil plat

10 g d'estragon

1 sucrine

Bien nettoyer les coques en les mettant à dégorger dans une grande quantité d'eau froide afin que le sable en sorte. Répéter l'opération plusieurs fois.

Ciseler ensemble le cerfeuil, l'estragon et le persil plat. Réserver.

Couper le coeur de sucrine en 4 et faire dorer les deux faces dans une poêle anti-adhésive sans matière grasse et bien chaude. Réserver au frais.

Dans une cocotte, mettre le beurre à fondre, puis faire revenir l'oignon et l'échalote émincés. Les faire suer, puis ajouter les coques. Harmoniser le mélange et quand les coques sont chaudes, déglacer au vin blanc et couvrir l'ensemble. Laisser cuire 2 à 3 minutes jusqu'à ce que les coques soient ouvertes.

Au dernier moment, ajouter les herbes aromatiques ciselées et bien mélanger sans faire réchauffer.

Mettre dans une jolie assiette creuse avec un peu de jus de cuisson. Proposer à côté le quart de sucrine doré.

A servir accompagné d'un vin blanc sec 2018 IGP Charentais « Chardonnay » Domaine de la Chauvillière.

Note du Goût à l'oreillle : SCEA Hauselmann et fils, Chemin de la Chauvillière, 17600 Sablonceaux

Vivre(s), Grégory COUTANCEAU, 14 quai aux vivres, 17200 Rochefort sur mer, 05 46 70 02 90, contact@vivres.net.

D'autres adresses

Les Flots, Grégory COUTANCEAU, rue de la Chaîne, 17000 LA ROCHELLE, 05 46 41 32 51, contact@lesflots.com

L'Entracte, Grégory COUTANCEAU, 35 rue Saint Jean du Perot, 17000 LA ROCHELLLE, 05 46 52 26 69, contact l'entracte.net

La Classe des Gourmets, quai Sénac de Meilhan, 17000 LA ROCHELLE, 05 46 31 15 20, contact@laclasse des gourmets.com

Chronique 3 Du 7 au 13 octobre se tiendra la 30ème édition de la Semaine du Goût.

Le Quartier du marché de La Rochelle y participera pour sa 3ème année consécutive. En voici les principales manifestations :

mardi 8 et jeudi 10 octobre : 2 classes de CM2, environ 50 élèves feront le tour du marché pour goûter les préparations des commerçants.

mercredi 9 octobre : Tout sur l'angélique du marais poitevin*.

mercredi 9 octobre : dégustation et animations dans les commerces autour du marché et sous la halle

mercredi 9 octobre, après-midi, dédicace d'Olivier LEBLEU chez Saveurs Café, 4 bis rue Thiers

vendredi 11 octobre : La Confrérie de la Tête de veau, de 9h30 à 13h fera déguster 2 belles têtes de Monseigneur, sauce façon gribiche

samedi 12 : signature d'ouvrages, François VARAY, auteur de l'Epicurien, guide gastronomique de la Charente Maritime et Daniel MASSÉ, chef émérite du Chat Botté et auteur de nombreux et talentueux auteurs d'ouvrages gastronomiques.

* Pour en savoir déjà plus sur l'angélique voici les liens de l'émisssion d'octobre 2018.

CLIQUEZ SUR CE LIEN POUR ENTENDRE Catherine HUVELIN et Luc MAILLARD

https://rcf.fr/sites/default/static.rcf.fr/diffusions/2018/10/24/RCF17_L...

CLIQUEZ SUR CE LIEN POUR LIRE L'HISTOIRE DE L'ANGÉLIQUE ET Y TROUVER DES RECETTEShttps://rcf.fr/culture/angelique-huvelin

Tout au long de la semaine, le public peut demander le trombinoscope gourmand de 22 commerçants du quartier : une photo, un texte de présentation et une recette gourmande. Parmi les nouveaux entrants cette année: le pâtissier Théo CHEREAU, la chocolatière Cabosse enchantée, le rôtisseur HUBERT, le caviste Aux tours des vins…

La Semaine du Goût est placée sous le haut patronage du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

« Cet évènement d’envergure nationale devrait mettre en lumière les préoccupations d’une nouvelle génération de consommateurs vigilants quant à la provenance des produits achetés, aux conditions d’élevage et à l’environnement, tout en restant attachés au bon goût ».

Reste à savoir si la législation tant française qu'européenne le permet ! comme les pratiques de l'agriculture et de la consommation !

Chronique 4 Savez-vous tout sur le vin ? Certainement pas...

Une remarquable BD peut combler vos lacunes. En 230 pages environ, c'est 10 000 ans d'histoire. Du Mont Zagros jusqu'à Bordeaux en passant par tous les continents, les contenants, les bouchages, les débouchages, les transports même ceux de l'émotion, les ceps et leur taille, les techniques viticoles - les ouvrages savants et les savoir-faire, les interdictions et les autorisations, la cuite de Noé et celles des autres, les aphorismes... et en plus c'est drôle... enfin un peu!

Par contre presque rien sur la crise du phylloxera, rien du tout sur mildiou et oïdium, comme sur la bouillie bordelaise —un comble dans un ouvrage qui fait l'apologie de la région de Bordeaux! rien sur les usages des sulfites, des pesticides... donc un peu déçu! Lisez-le quand même pour exiger une suite...

Benoist SIMMAR, journaliste et scénariste et Daniel CASANAVE dessinateur, L'incroyable histoire du vin, de la préhistoire à nos jours, 10000 ans d'aventure, Ed. Les Arènes BD, 2018, 22 €

Dans toutes les bonnes librairies.