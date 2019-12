Nouveautés des postes étrangères (2-2)

Du côté de la poste de Wallis et Futuna, une série de 4 timbres pour mettre en valeur les arbres polynésiens et leur utilisation dans les savoirs-faire locaux. Aux Emirats Arabes Unis, mise en timbre du célèbre tableau de Jacques-Louis David sur le sacre de Napoléon 1er et le couronnement de l'impératrice Joséphine 1804, à Notre-Dame de Paris.