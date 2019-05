Nouveautés françaises (suite)

Au menu :

- les 60 ans de la bande dessinée "Astérix et Obélix", créée par Goscinny et Uderzo, avec le carnet "TOUS TIMBRÉS ! TOUS IRRÉDUCTIBLES !"

- Les 500 ans de la construction du Château de Chambord

- Et le bicentenaire du peintre franc-comtois Gustave Coubert dans une parution grand format.