Nouvelle rencontre avec Richard Wagner

Nous retrouvons Richard Wagner laissé la semaine dernière à la création de Tristan et Yseult. Richard Wagner est un compositeur majeur de l'opéra mais aussi celui qui a déchaîné les plus extrèmes passions. Sa figure est d 'autant plus discutée que ce génie visionnaire était aussi antisémite et que le nationalisme allemand en fit son étendard. mais ses oeuvres dépassent les débats historico-politique qu'elles ont suscités.