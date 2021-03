Tous les mardis à 11h10

Pourquoi de la poésie ? La poésie a besoin que nous nous familiarisons avec elle, en effet c’est une discipline peut ou mal abordée à l’école primaire où elle ne sert qu’à vérifier la capacité des élèves à mémoriser. Au collège et au lycée, la poésie est trop souvent décortiquée, analysée, au détriment de sa substance. Lorsque nous lisons ou écoutons un poème, l’important n’est pas de tout saisir (comme lorsque nous lisons le mode d’emploi d’un ordinateur ou d’un téléphone portable !). Il suffit d’écouter la musique de la langue. André Comte-Sponville dit : « c’est une vérité qui chante et qui touche. De là une portée qui semble excéder son contenu littéral, comme un halo de sens et d’affect, tout en étant inséparable : la poésie n’existe que dans la lettre de son énoncée sans pourtant s’y laisser enfermer. C’est comme « une hésitation prolongée entre le son et sens » disait Paul Valéry mais aussi, ajouterais-je, entre le vrai et l’imaginaire. C’est une beauté qui ne ment pas, une émotion qui sonne juste, une vérité qui comble ou qui apaise. Le reste, même admirablement versifié, n’est que littérature ». J’ai fait le choix d’une poésie en partie contemporaine en privilégiant des poètes moins connus du grand public tel que Prévert ou Hugo sans sous-estimer leur talent. Vous entendrez : Eugène Guillevic Benjamin Péret Henri Michaux Edmond Jabès Marguerite Yourcenar Emilie Dickinson William Butler Yeats Riner Maria Rilke Marina tsvétaïéva Pablo Néruda Georges Pérec Ghérasim Luca P.B Shelley et tant d’autres à venir. Poèmes lus par : Lydie Aspas, Julien Brumas, Michel Cornuet, Bertrand Lautier, Christine Marlhens, Julie Marty, Domi Messaoud, Fabienne Ranza et Roland Mabille