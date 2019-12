Olivier de Kersauson, navigateur

On le surnomme "L'amiral" pour son parcours impressionnant de marin, d'abord avec Éric Tabarly, puis comme recordman du tour du monde en solitaire (en 1989), vainqueur deux fois du trophée Jules-Verne (en 1997 et en 2004). Mais que ce soit sur un bateau ou dans un studio de radio, Olivier de Kersauson fait vite savoir qui est le patron. Il est connu pour son franc-parler et ses coups de gueule. À l'occasion de la sortie de son livre "De l'urgent, du presque rien et du rien du tout" (éd. éd. Le Cherche midi), il est de passage en France, lui qui vit une bonne partie de l'année à Tahiti. Rencontre.

faut-il parler de son enfance ?

Son livre "De l'urgent, du presque rien et du rien du tout" est une sorte de dictionnaire amoureux où Olivier de Kersauson livre son regard sur la société, ses réflexions philosophiques ou encore des éléments biographiques. Dans "Enfance", il écrit : "Chez moi c'était sévère et corseté." Septième enfant d'une famille de huit, "il fallait être très ferme" pour élever des "jeunes mâles" comme son frère Yves et lui ! "Nos parents étaient des gens de bonne foi qui faisaient manifestement ce qu'ils pensaient être le mieux à faire."

Mais jusqu'à ses 18 ou 20 ans, "à part les grandes vacances", il ne garde "aucun souvenir agréable" de l'enfance. Et cela semble même désagréable pour lui d'en parler. D'ailleurs quand il avait 10 ans, pendant une année entière il s'est tu. "Parce qu'ils ne mécoutaient pas", dit-il au sujet de ses parents, et "ceux chargés de mon éducation".



Le marin solitaire

"La vie est seule. C'est un énorme mensonge, le groupe : tous les moments forts de la vie sont seuls." On a souvent l'image du marin solitaire : Olivier de Kersauson semble y correspondre, lui qui a pourtant navigué plusieurs fois avec un équipage. "Le groupe a d'autant plus de valeur que les gens qui le composent ont une notion précise de la solitude."

La solitude, c'est une autre entrée de son livre. Il raconte comment, vers cins ou six ans, il a "compris la solitude". "J'ai saisi intellectuellement que j'étais seul, personne ne m'aiderait jamais à penser." Il se souvient de l'heure à laquelle ça s'est produit - 15 heures, "une heure que je n'aime pas d'ailleurs" - et il se souvient alors de sa stupéfaction. Il cultive depuis une notion aigüe de solitude, au point d'écrire qu'il "l'adore".



À l'école d'Éric Tabarly

Cité à deux reprises, Éric Tabarly est discret dans l'ouvrage de Kersauson. Le marin, mort en mer d'Irlande en 1998, et dont il a été le second pendant huit ans, a pourtant énormément compté dans sa vie. Il le cite notamment dans l'entrée "Épaisseur" : "J'ai rencontré nombre de marins talentueux, aucun n'avaient l'épaisseur de Tabarly."

Pour Kersauson, l'épaisseur est synonyme de "qualités supérieures". Les qualités de Tabarly se manifestaient non seulement sur un bateau : "une capacité d'anticipation, une vision, un regard..." Mais aussi il y avait sa bonté. "C'est un mec qui dominait quand même mais il ne diminuait pas l'autre pour exister comme souvent dans la nature humaine." Tabarly, pour beaucoup le meilleur marine au monde, avait une sorte de "générosité intellectuelle, de bienveillance". Chez lui, "il y avait juste un désir fort de naviguer".