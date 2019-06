Olivier Weber la vie d'un correspondant de guerre

Olivier Weber a couvert, comme correspondant de guerre, plus d'une vingtaine de conflits de part le monde.Pour la presse écrite ou la télévision il s'est infiltré dans les guerillas ou parmis les trafiquants de drogue . Devenu ambassadeur itinérant pour le gouvernement français il a lutté contre le trafique des êtres humains. Qu'est ce qui motive un homme a prendre autant de risque pour témoigner de ces guerres lointaines ou des souffrances humaines. Pourquoi repartir sur le terrain , encore et encore...

Témoignage d'un grand reporter ...toujours vivant et couvert de Prix !