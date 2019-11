Olivier Zanarelli, Auteur compositeur et interprète, originaire de la région Rhône-Alpes, aux plus de 450 scènes à travers la France a enregistré son premier album "Echo des vertiges" au fil de ses voyages à travers la France avec les musiciens de Patrick Bruel.

Marion Elgé et Zanarelli se sont rencontrés lors d'un concert de Zanarelli dans la DROME. Ils nous présentent aujourd'hui un duo intitulé « La Bérézina » composé par David Granier (La Grande Sophie, Emmanuel Moire...),