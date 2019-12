Ombres et lumières sur Avignon par la photographie d’Alexandre Bretinière

Alexandre Bretinière, artiste-photographe avignonnais met en évidence sa ville avec de très belles photographies en noir et blanc. En 2018, parait « Avignon… mon amour » qui est son premier ouvrage. Mille exemplaires ont été édités et vendus.

Fort de ce succès, Alexandre Brétinière vient d’éditer un second livre doté de près de 150 photographies dont le sujet unique est toujours Avignon.

L’artiste en promeneur infatigable de cette ville qu’il aime, présente des vues prises soit la nuit, soit très tôt le matin, ce qui donne des ambiances mystérieuses et énigmatiques composées de jeux d’ombres et de lumière. Il est parfois difficile aux avignonnais de reconnaitre précisément certains lieux tant ils sont transfigurés par l’objectif d’Alexandre Brétinière.