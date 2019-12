Onde poétique sera consacrée cette semaine à Michel-Ange (1475-1564). Oui , ce peintre, ce sculpteur a aussi écrit des poèmes. La poésie l’accompagna toute sa vie même s’il ne se mit à écrire que vers la trentaine, ayant déjà créé la Pietà de St Pierre de Rome et le David de Florence. Michel-Ange va vivre 89 ans...Ses poèmes traduisent les sentiments de l’artiste bien sûr mais surtout le cheminement d’un être habité par les passions bien humaines et hanté par les questions essentielles...

Poursuivons notre découverte des poèmes de Michel-Ange. Dans ces 2 textes il brosse son portrait d’artiste sensible, prêt à s’enflammer . Il plaide non coupable, Dieu l’a créé ainsi...