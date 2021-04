Oscars 21 : le documentaire Colette ravive la mémoire des déportés de Dora 5/5

Tourné en partie à la Coupole près de Saint-Omer, ce court-métrage documentaire français fera partie des nominés aux Oscars le 26 avril prochain.



Ce documentaire (https://www.theguardian.com/colette) met en lumière l'histoire de ces déportés de France vers le camps de Dora en Allemagne et rend hommage aux femmes résistantes. Le film va suivre une bénévole de la Coupole aux côtés de Colette, résistante et soeur d'un de ces déportés, sur les traces du passé, jusqu'au camps de Dora.



Réalisé par Anthony Giacchino et produit par Alice Doyard, il a déjà été primé quatre fois dans des festivals aux États-Unis (à Palm Springs au International Short Fest / à Missoula, dans le Montana, au Big Sky documentary Film Festival / à St Louis, dans le Missouri au St Louis International Film festival, Ferstival des Femmes excpetionnelles).





Il s’est appuyé au départ sur le travail de mémoire effectué par les chercheurs de la Coupole et qui a fait l’objet d’un ouvrage « Le livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora» aux éditions du Cherche-Midi (prix Montluc Résistance et Liberté en mars 2021).



Dans cette exploration, nous irons à la rencontre de Lucie Fouble, bénévole à la Coupole et un des personnages du documentaire Colette, mais aussi Laurent Thiery historien de la Coupole, qui a dirigé « Le livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora», Alice Doyard la productrice du film et une famille de l’un des déportés de Dora.



Dans ce 5ème épisode, Laurent Thiery nousraconte les coulisses de la réalisation du documentaire.