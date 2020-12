OTAM - Association de Hip hop

L'association de Hip hop OTAM revient sur cette année riche en projets dans un contexte peu propice aux activités associatives.

Malgré les contraintes de temps et d'espace, un nouveau spectacle intitulé "17" a été créé, et les rencontres d'improvisation OSE ont été maintenues avec un public solidaire.

Comment les danseurs ont-ils vécu ces périodes de confinement ? Comment continuer à organiser des ateliers, battles de danse avec tous les protocoles sanitaires ?

Lucien est au micro de Zazou pour témoigner de la vivacité des artistes et du milieu culturel.