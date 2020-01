Où va le monde en 2020?

Les crispations actuelles en France autour de la réforme des retraites ne doivent pas pour autant nous faire oublier les autres tensions. Au seuil de cette nouvelle année, prenons des nouvelles du monde. D’Ouest en Est, du Nord au Sud, les équilibres géopolitiques sont souvent fragiles pour des raisons complexes tant politiques, économiques, sociales qu’environnementales.



L'éveil des consciences citoyennes

Un certain nombre de pays, où des citoyens se battent pour leur liberté, connaissent des situations préoccupantes : du Venezuela à Hong Kong en passant par l’Algérie, l’Irak ou le Liban. Dans ces pays et d’autres encore, d’authentiques consciences citoyennes sont en train de naître.



Crainte de nouveaux conflits armés

Pourtant, les obstacles, les ambigüités et la crainte de nouveaux conflits et notamment d’un nouvel affrontement États-Unis - Iran, sont loin de nous rendre optimistes. "On se réveille dans un monde plus dangereux", a dit Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, au lendemain de la mort du général iranien Soleimani. 2020 serait-elle l’année de tous les dangers ?