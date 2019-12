Parcourir Metz avec les artistes! Les ateliers sont ouverts du 7 au 22 décembre

Metz et la région vous ouvrent les portes des ateliers d'artistes; permanents ou nomades, ceux ci vous attendent. L'association a rejoint le collectif Grand Est pour sensibiliser le public à l'art et à la necessité pour les artistes de vendre leur production. La création pour autrui!

Patricia Gérardin, présidente de l'assocation parcours d'artistes, vous en dit plus au micro de Chantal de la Touanne