Parcours d'artiste 2021 maintenu : FOCUS sur Lorry les Metz !

En studio, les peintres jean-marie jénot et Marie Christine Faust https://parcoursdartistes.org/artistes/jean-marie-jenot/

Et Par téléphone : le Photographe-Compositeur Michel Rion ALIAS Terry Cobbs. https://parcoursdartistes.org/artistes/terry-cobbs/

https://parcoursdartistes.org/artistes/marie-christine-faust/

Plus d'infos sur l agenda www.melting-actu.com