Parcs et jardins en Anjou : printemps d'une passion

Le confinement a fait découvrir ou redécouvrir les joies du jardinage .Le département compte moult parcs et jardins dont les propriétaires sont fédérés au sein de l' Association des Parcs et jardins de l' Anjou . Son président , Jean de la Selle, raconte la création de cette association et de ces lieux.Au XIX ème siècle , des botanistes , Gaston Allard , André Leroy et un paysagiste , le comte de Choulot ont œuvré sur notre territoire. On exhume aujourd'hui ses plans pour redonner du lustre aux lieux , qui s'ouvrent au public en juin . Le jardin n'est pas seulement affaire de technique , mais aussi de passion , de philosophie et d'échanges .