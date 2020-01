Pardon ? De l'abus à la résilience par le théâtre

"C'est l'histoire d'amour d'une femme et d'un homme victime d'un prêtre quand il avait 8 ans". C'est ainsi que Laurent Martinez présente sa pièce "Pardon ?" Une histoire qui est la sienne et dont il a pu faire une pièce de théâtre grâce à l'amour qui le lie à son épouse. Un récit fidèle à ce qu'il a vécu et qu'il interprète sur scène avec trois acteurs.

Une pièce pour faire bouger les choses

Laurent Martinez a également nourri son histoire de recherches pour que le spectateur reparte avec des éléments concrêts sur ce qu'est la pédophilie. Pour lui il est indispensable de parler de ce tabou quite à sortir les spectateurs de leur zone de confort. Mais en partageant son expérience, il ne souhaite stigmatiser personne mais avant tout proposer des solutions.

Une pièce pour les églises ?

A l'occasion du festival d'Avignon, Mgr Catenoz lui a témoigné son émotion. Puis c'est la paroisse, ND des Buttes Chaumont qui a accueilli le spectacle en novembre 2019. Laurent Martinez souhaite aujourd'hui que son message soit entendu dans les paroisses.

Pardon ?

Mardi 7 janvier et mercredi 8 janvier 2020

au Lyon Rouge 41 Boulevard de Schweighouse à Brignais

Ouverture des portes 20h, représentation 20h30.