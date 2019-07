Paris est ludique 2019 (2/3)

Xavier Mateos poursuis les émissions autour du festival Paris est ludique 2019, avec aujourd'hui les témoignages de Vincent Vergonjeanne pour parler de l'actualité de Lucky Duck Games, et Pierô la lune, illustrateur depuis 15 ans, qui nous parle de la maison d'édition KYF (Know Your Friends) et de son prochain jeu "Fou fou fou".