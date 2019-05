Parole de femme : Asma, conscience aiguisée et cœur grand ouvert !

Asma Belmadani, référente Famille au centre Arc en Ciel, nous partage son engagement avec les Groupes de parole de femme en Juin 2019, mais aussi le projet santé et prévention et nous invite à l’auberge espagnole festive de fin de saison au centre Arc en Ciel le Samedi 29 Juin (midi).

Vendredi 14 Juin et Jeudi 27 Juin de 9 h à 11 h

Groupe de parole de femme en Juin Entrée libre mais sur inscription Tél. : 09 50 11 65 71

Fbook https://www.facebook.com/Arc-en-ciel-759495690758795/

Centre Arc en Ciel 71 Rue Mazelle Metz

Parler sans jugement de toutes les questions liées à l’intimité mais pas que…Pouvoir rencontrer en individuel des sages-femmes pour un conseil personnalisé…

