Paroles des peuples Racines avec Sabah Rahmani ,anthropologue

Ils sont Massaï, Kogi, Sami ou pygmés on les appelle aujourd'hui les peuples premiers ou peuples racines . La journaliste et anthropologue Sabah Rahmani les connait bien et fait entendre leur parole dans un livre publié aux editions Actes Sud "Paroles des peuples racines , plaidoyer pour la Terre".Elle est aujourd'hui l'invité de Thierry Lyonnet