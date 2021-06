Pascal Brun, pilote d'helicoptère du Mont Blanc

Pascal Brun est le plus celèbre pilote d'helicoptère du Massif du Mont Blanc . Depuis 36 ans il survole la vallée de Chamonix et ses sommets pour transporter des gardiens de refuge,des chercheurs du CNRS,des touristes, mais aussi pour transporter des tonnes de matériel dans des lieux difficilement accessibles . Son talent lui a valu le surnom de "Joker" quand le PGHM fait appel à lui pour des sauvetages particulièrement difficiles. Pascal Brun est aussi un homme de cœur marqué par la disparition de tant d'amis en montagne et notamment par la mort de son fils Sébastien dans un accident d'hélicoptère. Entre émerveillements et drames , la vie d'un grand pilote d'hélicoptère cette semaine dans Visages sur RCF au micro de Thierry Lyonnet