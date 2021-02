Pascal Pavie, l’aventurier du coeur

- Pascal Pavie, aventurier, originaire de Cholet, présente son nouveau défi sportif qui débutera le 8 mars : "La route du coeur ». Un défi qu’il réalisera au profit d’enfants hospitalisés. Pour le soutenir et retrouver ses lives tous les matins, à 9h30, rendez-vous sur la page Facebook « Au delà du cercle polaire »

- Les paroisses des Mauges et du choletais se mettent en route vers Pâques. Focus sur les bonnes idées pour vivre un Carême 2021 au top ! Une chronique signée Anne-Sophie Guibé

- Des dizaines d’initiatives pour accéder à la culture depuis chez soi : théâtre, concert, art, ateliers créatifs… Isaure Deveraux a recensé de quoi contenter petits et grands !