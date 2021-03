Passa Porta Festival

Cette semaine dans Culture en week-end on vous parlera d'un festival littéraire: Tous les deux ans, la maison des littératures Passa Porta rassemble des écrivains, des penseurs et des artistes internationaux au cœur de Bruxelles le temps d’un festival plurilingue.Cette année, pandémie oblige, toute l'équipe s'est réinventée pour proposer une édition hors du commun.

Adrienne Nizet, coordinatrice du festival, nous explique comment l'équipe a inventé un Festival en transformant les contraintes de 2021 en énergie et en créativité.

Mais également, vos séquences habituelles :

- Histoire de savoir - Dany qui nous parlera du sculpteur français César Baldaccini, à qui l’on doit les trophées de la cérémonie des César.

- Le plein de bulles : Frédéric Ronsse, de la librairie Flage, nous présentera Frédéric nous parlera d’une nouvelle œuvre exceptionnelle de Simon Spruyt. Le Tambour de la Moskova, publié aux éditions du Lombard

- La petite halte avec un grand texte : Pierre-Paul Delvaux qui nous parlera d'une belle citation de Stefan Zweig : Le noyau véritable de l'être.

- La librairie Siloé: Geneviève Ivinsse de la librairie Siloé qui nous donnera des idées de lecture pour Pâques. Elle nous proposera deux ouvrages?pour enfants. Le premier c’est ‘Raconte-moi Pâques’ de la collection ‘Le Chemin des Petits’ et le deuxième, qui est son gros coup de cœur, c’est ‘Clairons le coq de Pierre’ edité chez Bayllard Alliance.



- Cinecure : Y'a quoi à la télé avec Charles Declercq